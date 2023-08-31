В ЦСКА подтвердили, что трансфер Капишабы был заблокирован офисом «Ред Булл»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о срыве трансфера защитника «Брагантино» Жуниньо Капишабы.

По словам Брейдо, информация о том, что ЦСКА не предоставил банковских гарантий по платежу за футболиста, является неверной.

«Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса «Ред Булл», а обсуждения банковских гарантий не было в принципе. Однако мы не оставим попыток приобрести игрока и используем все доступные на сегодняшний день варианты, чтобы усилить необходимую позицию», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

31 августа бразильский Ge Globo сообщил, что «Ред Булл» заблокировал сделку по переходу 26-летнего бразильца из-за санкций в отношении России.

В текущем сезоне Капишаба провел за «Ред Булл Брагантино» 41 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до декабря 2026 года.

Ранее защитник играл за «Гремио», «Форталезу», «Байю» и «Коринтианс». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 миллиона евро.

ЦСКА с 10 очками занимает шестое место в РПЛ после шести туров. В седьмом туре армейцы на своем поле примут «Зенит». Игра пройдет в воскресенье, 3 сентября. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.