В ЦСКА подтвердили, что трансфер Капишабы был заблокирован офисом «Ред Булл»

Сегодня, 17:50
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о срыве трансфера защитника «Брагантино» Жуниньо Капишабы.
По словам Брейдо, информация о том, что ЦСКА не предоставил банковских гарантий по платежу за футболиста, является неверной.
«Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса «Ред Булл», а обсуждения банковских гарантий не было в принципе. Однако мы не оставим попыток приобрести игрока и используем все доступные на сегодняшний день варианты, чтобы усилить необходимую позицию», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
31 августа бразильский Ge Globo сообщил, что «Ред Булл» заблокировал сделку по переходу 26-летнего бразильца из-за санкций в отношении России.
В текущем сезоне Капишаба провел за «Ред Булл Брагантино» 41 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до декабря 2026 года.
Ранее защитник играл за «Гремио», «Форталезу», «Байю» и «Коринтианс». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 миллиона евро.
ЦСКА с 10 очками занимает шестое место в РПЛ после шести туров. В седьмом туре армейцы на своем поле примут «Зенит». Игра пройдет в воскресенье, 3 сентября. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
8
|Локомотив
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
10
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
11
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
12
|Сочи
|6
|2
|0
|4
|8-8
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -