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РПЛ

Сегодня, 17:50

В ЦСКА подтвердили, что трансфер Капишабы был заблокирован офисом «Ред Булл»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Жуниньо Капишаба.
Фото AFP
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о срыве трансфера защитника «Брагантино» Жуниньо Капишабы.

По словам Брейдо, информация о том, что ЦСКА не предоставил банковских гарантий по платежу за футболиста, является неверной.

«Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса «Ред Булл», а обсуждения банковских гарантий не было в принципе. Однако мы не оставим попыток приобрести игрока и используем все доступные на сегодняшний день варианты, чтобы усилить необходимую позицию», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

31 августа бразильский Ge Globo сообщил, что «Ред Булл» заблокировал сделку по переходу 26-летнего бразильца из-за санкций в отношении России.

В текущем сезоне Капишаба провел за «Ред Булл Брагантино» 41 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до декабря 2026 года.

Ранее защитник играл за «Гремио», «Форталезу», «Байю» и «Коринтианс». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,3 миллиона евро.

ЦСКА с 10 очками занимает шестое место в РПЛ после шести туров. В седьмом туре армейцы на своем поле примут «Зенит». Игра пройдет в воскресенье, 3 сентября. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Источник: Telegram-канал Кирилла Брейдо
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ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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