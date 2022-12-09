В ЦСКА подтвердили проведение товарищеского матча против «Партизана»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ», что армейцы проведут товарищеский матч против «Партизана».

«Да, ЦСКА проведет товарищеский матч против «Партизана» во время тренировочных сборов в Турции», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что встреча с сербским клубом запланирована на 25-27 января. Конкретное место проведения матча еще не определено.