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Сегодня, 14:40

В ЦСКА поздравили Акинфеева с днем рождения: «Сегодня у него очередное 18-летие»

Игорь Акинфеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Пресс-служба ЦСКА выложила видео, на котором команда поздравляет голкипера Игоряь Акинфеева с днем рождения. 8 апреля вратарю исполнилось 38 лет.

«Сегодня у Владимировича 18-летие очередное. Мы его сердечно поздравляем, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов», — сказал главный тренер армейцев Владимир Федотов.

После речи российского специалиста одноклубники поздравили Акинфеева традиционным коридором.

За ЦСКА голкипер сыграл 759 матчей, в которых пропустил 686 мячей и 316 раз сыграл на ноль. Вместе с красно-синими вратарь стал шестикратным чемпионом России и победителем Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

Источник: Telegram-канал ЦСКА
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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