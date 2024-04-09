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Сегодня, 14:25

В ЦСКА прокомментировали продление контракта Чалова

Виктория Кравченко
Федор Чалов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал подписание нового контракта с воспитанником Федором Чаловым. Сегодня, 9 апреля, клуб продлил соглашение с игроком до 2025 года.

«Ни для кого не секрет, что переговоры с Федором Чаловым были продолжительными и исключительно непростыми. В конечном счете мы достигли компромисса, в котором были учтены как принципиальная позиция клуба продлить своего воспитанника, так и интересы игрока, желающего попробовать силы в Европе, осуществив свою мечту», — цитирует Бабаева пресс-служба команды.

В этом сезоне Чалов провел 22 матча в РПЛ, забив 9 голов и сделав 3 голевые передачи. ЦСКА после 22 туров РПЛ набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.

Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
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