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Сегодня, 17:30

В ЦСКА прокомментировали судебные разбирательства с Федотовым

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, как в клубе отреагировали на решение РФС отказать в выплате компенсации бывшему тренеру команды Владимиру Федотову.

«Клуб не воспринимает решение как победу, потому что сама ситуация для клуба так и осталась неприятной, и мы делали все, чтобы в ней не оказаться. Однако мы были уверены в своей правовой позиции, исходя из прописанных в контракте условий расторжения», — приводит слова Брейдо Sport24.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022-го по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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