В ЦСКА прокомментировали замену изображения Фернандеса: «Это не спланированный перформанс накануне матча»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал замену изображения экс-защитника армейцев Марио Фернандеса перед матчем 7-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Я тоже увидел изображение Карвальо вместо Марио впервые с вами. За этим не стоит искать двойных смыслов, — сказал Брейдо. — Если бы это была позиция клуба или какой-то посыл, то он, наверное, был бы отражен во всем известном граффити и его изменении. А данный коридор это всего лишь одно из помещений нашего стадиона. Такого рода «обновления» проходят системно, какие-то фотографии меняются. Позавчера, например, на базе обновили 15 фотографий. Откуда-то мог также пропасть Марио, но это не спланированный перформанс накануне матча. В данном случае это не обсуждалось внутри клуба на каком-либо высоком уровне. И дальше по коридору были заменены некоторые фотографии, обновлен Вернблум, например. Это не является какой-то клубной позицией».

Также Брейдо ответил на вопрос о возможности смене граффити с изображением Фернандеса на фасаде стадиона.

«Как и говорили ранее, все будут решать болельщики. Многие говорят, что болельщики решили, посмотрите на петицию. Мы видим, что многие болельщики выступают за то, чтобы закрасить, видим большое количество подписей, ценим каждый комментарий по этой теме. Но если исходить из эмоционального порыва, который был у всех нас в клубе и у болельщиков, сделать опрос, то, конечно, ответ будет однозначным. Но мы хотим принять выверенное решение, правильное, вдумчивое. В частности, активные болельщики постоянно встречаются с руководством клуба, с тех пор встреч еще не было, наверняка этот вопрос поднимется, будет принято какое-то решение. Но сегодня это не то, что мы хотим встраивать в повестку накануне матча со стороны клуба», — добавил он.

Матч ЦСКА — «Зенит» пройдет 3 сентября в Москве и начнется в 17.30 мск.