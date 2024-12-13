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Сегодня, 21:10

В ЦСКА рассказали, что работают над переводом денег «Херенвену» для снятия трансферного бана

Владислав Маслов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб ведет работу над погашением долга перед «Херенвеном» за трансфер экс-нападающего армейцев Чидеры Эджуке.

6 декабря ФИФА наложила на московский клуб запрет на трансферы в связи с задолженностью по сделке о переходе нигерийца. Он действует с 14 ноября и распространяется на три ближайших трансферных окна.

13 декабря в СМИ появилась информация, что ФИФА отменит запрет до конца декабря, так как «Херенвен» готовится согласовать с правительством Нидерландов схему получения последнего платежа по трансферу Эджуке.

«Клуб работает над этим. Мы никогда не отказывались платить, и, так как ЦСКА не может перевести деньги напрямую из-за санкций, необходимо согласовать альтернативный способ платежа, который бы устроил голландскую сторону. Это небыстрый и сложный процесс, но решение однозначно будет найдено», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Ранее в ЦСКА заявили, что сложности с оплатой долга связаны с санкциями в отношении России — клуб не мог перевести средства на счета «Херенвена». Кроме того, ЦСКА предлагал нидерландцам различные варианты оплаты, в том числе с участием «Вест Хэма», который не полностью заплатил армейцам за переход Николы Влашича в 2021 году.

Источник: TG-канал Кирилла Брейдо
3
ФК Херенвен
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
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