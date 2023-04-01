Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:30

Гендиректор ЦСКА: «Вест Хэм» так и не расплатился за Влашича. Мы обратились в ФИФА»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Никола Влашич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев — о ситуации с выплатами за трансфер полузащитника Николы Влашича в «Вест Хэм».

— «Вест Хэм» по-прежнему не расплатился с ЦСКА за трансфер Николы Влашича?

— Исчерпав все способы мирного разрешения данного вопроса, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие варианты мы только не предлагали «Вест Хэму», но теперь это уже юрисдикция палаты ФИФА. К сожалению, сейчас она завалена подобными исками и рассматривает их не так быстро, как хотелось бы.

— Когда будет вынесен вердикт по делу Влашича?

— Думаю, в течение месяца.

— «Вест Хэм» должен ЦСКА 22,5 миллиона евро?

Порядка 18 миллионов. Похожий случай был рассмотрен в отношении нашего иска к японскому клубу «Вегалта», в который перешел Нисимура. Японцы сначала в принципе отказывались нам платить. В итоге, дойдя до CAS, мы свою правоту доказали. «Вегалту» обязали выплатить ЦСКА причитающуюся сумму. Однако японцы сослались на то, что в виду международной ситуации, санкций в отношении России платеж осуществить нереально.

— Ваши действия?

— Тогда мы обратились в ФИФА. Дело довольно долго рассматривалось, но решение принято в нашу пользу. «Вегалте» теперь запрещено регистрировать новых игроков до момента расчета с ЦСКА. Другое дело, что ФИФА допускает одну оговорку в таких случаях.

— Какую?

— Только если будут предоставлены абсолютно неопровержимые юридические доказательства невозможности платежа, решение может быть пересмотрено. Тем не менее, на сегодняшний день мы уже имеем прецедент.

— Значит, есть надежда, что дело Влашича вы все-таки выиграете?

— Надеюсь. Понятно, что с Великобританией самая сложная ситуация, однако мы намерены идти до конца и используем все способы, которые позволяют нам регламент и нормы закона.

«Вест Хэм» купил Влашича у ЦСКА в августе 2021 года. Согласно данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

В данный момент хорват выступает за «Торино» на правах аренды из «Вест Хэма».

 
Футболисты ЦСКА. «ЦСКА уже истосковался по трофеям!» Долг за Влашича, возвращение Фернандеса, контракт Дивеева: интервью Бабаева

 

Никола Влашич
Футбол
РПЛ
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
«Вашингтон» подарил болельщикам сетку ворот, в которые Овечкин забросил свою 800-ю шайбу в карьере
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Воспитанник «Краснодара» Якимов считает Сперцяна футболистом самого высокого уровня из академии
«Пари НН» — «Локомотив»: Баринов вернулся после подозрения на травму колена
«Динамо» — «Сочи»: Лещук, Норманн и Гладышев выйдут на поле с первых минут
«Динамо» — «Сочи»: смотреть прямую трансляцию матча
«Пари НН» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча
Гендиректор ЦСКА: «Возвращение Эджуке? Сценарий маловероятный»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Факела» Якимов: «Хотим забрать у ЦСКА три очка»

«Пари НН» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию матча