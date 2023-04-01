Гендиректор ЦСКА: «Вест Хэм» так и не расплатился за Влашича. Мы обратились в ФИФА»

Сегодня, 12:30
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев — о ситуации с выплатами за трансфер полузащитника Николы Влашича в «Вест Хэм».
— «Вест Хэм» по-прежнему не расплатился с ЦСКА за трансфер Николы Влашича?
— Исчерпав все способы мирного разрешения данного вопроса, мы обратились в Палату по разрешению споров ФИФА. Какие варианты мы только не предлагали «Вест Хэму», но теперь это уже юрисдикция палаты ФИФА. К сожалению, сейчас она завалена подобными исками и рассматривает их не так быстро, как хотелось бы.
— Когда будет вынесен вердикт по делу Влашича?
— Думаю, в течение месяца.
— «Вест Хэм» должен ЦСКА 22,5 миллиона евро?
— Порядка 18 миллионов. Похожий случай был рассмотрен в отношении нашего иска к японскому клубу «Вегалта», в который перешел Нисимура. Японцы сначала в принципе отказывались нам платить. В итоге, дойдя до CAS, мы свою правоту доказали. «Вегалту» обязали выплатить ЦСКА причитающуюся сумму. Однако японцы сослались на то, что в виду международной ситуации, санкций в отношении России платеж осуществить нереально.
— Ваши действия?
— Тогда мы обратились в ФИФА. Дело довольно долго рассматривалось, но решение принято в нашу пользу. «Вегалте» теперь запрещено регистрировать новых игроков до момента расчета с ЦСКА. Другое дело, что ФИФА допускает одну оговорку в таких случаях.
— Какую?
— Только если будут предоставлены абсолютно неопровержимые юридические доказательства невозможности платежа, решение может быть пересмотрено. Тем не менее, на сегодняшний день мы уже имеем прецедент.
— Значит, есть надежда, что дело Влашича вы все-таки выиграете?
— Надеюсь. Понятно, что с Великобританией самая сложная ситуация, однако мы намерены идти до конца и используем все способы, которые позволяют нам регламент и нормы закона.
«Вест Хэм» купил Влашича у ЦСКА в августе 2021 года. Согласно данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 30 миллионов евро.
В данный момент хорват выступает за «Торино» на правах аренды из «Вест Хэма».