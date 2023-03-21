0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

В ЦСКА рассказали, как шли переговоры по приглашению Карвальо на матч с 2DROTS

Микеле Антонов
Корреспондент
Даниэль Карвальо.
Фото Александр Вильф
Telegram Дзен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» рассказал, как клуб договаривался с бразильцем Даниэлем Карвальо об участии в товарищеском матче против 2DROTS.

— Как удалось уговорить Карвальо приехать и сыграть за ЦСКА?

— Я бы не использовал слово «уговаривать». Даниэль был счастлив. Он абсолютно открыт к любым активностям. Он рад приехать, снова увидеться с болельщиками ЦСКА. Для него это большое счастье. Он воодушевлен по общению. Уговором это точно не было.

Матч пройдет в 25 марта на «ВЭБ Арене». Начало — 16.00 мск. Также 40-летний бразилец проведет автограф-сессию.

В ЦСКА Карвальо провел 6 лет — с 2004 по 2010 год. В составе ЦСКА Карвальо становился чемпионом России (2005, 2006), завоевывал Кубок России (2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09), Суперкубок России (2004, 2006, 2009) и Кубок УЕФА (2004/05).

Даниэл Карвальо
ФК 2Drots
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норманн о скандальном интервью Роналду: «Уверен, Криштиану все продумал в истории своих последних месяцев»

Магкеев: «Все видят, как Дзюба помогает «Локомотиву». Артем — важный игрок для команды»