В ЦСКА рассказали, как тренерский штаб общается с игроками

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Тренер ЦСКА Радик Ямлиханов рассказал, как тренерский штаб общается с футболистами.
«Владимир Валентинович никому не враг, наоборот, помогает команде стать сильнее. Парни еще будут подстраиваться под требования. Никто не умаляет их качеств, но есть моменты, где нужны командные действия. Иногда футболист принимает неверное решение. Ему кажется, что он действует правильно, но для командных действий это не так. Мы подсказываем в перерыве, показываем видео. И, если игрок остался при своем мнении, это плохо. Значит, будет замена. Это не детский сад, чтобы уговаривать. Ты профессионал, есть требования — выполняй их. Соло есть соло, но у нас ансамбль, оркестр», — приводит слова Ямлиханова Sport24.
После 15 туров ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования