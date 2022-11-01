В ЦСКА рассказали, как тренерский штаб общается с игроками

Тренер ЦСКА Радик Ямлиханов рассказал, как тренерский штаб общается с футболистами.

«Владимир Валентинович никому не враг, наоборот, помогает команде стать сильнее. Парни еще будут подстраиваться под требования. Никто не умаляет их качеств, но есть моменты, где нужны командные действия. Иногда футболист принимает неверное решение. Ему кажется, что он действует правильно, но для командных действий это не так. Мы подсказываем в перерыве, показываем видео. И, если игрок остался при своем мнении, это плохо. Значит, будет замена. Это не детский сад, чтобы уговаривать. Ты профессионал, есть требования — выполняй их. Соло есть соло, но у нас ансамбль, оркестр», — приводит слова Ямлиханова Sport24.

После 15 туров ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.