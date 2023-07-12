В ЦСКА рассказали, когда клуб должен получить деньги от «Спартака» за Медину

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, когда клуб должен будет получить деньги от «Спартака» за трансфер полузащитника Хесуса Медины.

Ранее генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил, что армейцы еще не получили средства от красно-белых.

«Напомню, трансферный лист был подписан позавчера. Трансфер футболиста — более сложный процесс, чем сходить за продуктами. Тут требуется определенная работа, когда речь идет о значительной сумме денег. В данном случае стороны согласовали оплату в течение 10 дней с момента подписания», — написал у себя в Telegram-канале Брейдо.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в понедельник, 10 июля. 26-летний парагваец заключил контракт с новым клубом до конца июня 2026 года.