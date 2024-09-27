В ЦСКА рассказали, когда стоит ждать решения CAS по делу Влашича

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил «СЭ» на вопрос о заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу долга «Вест Хэма» перед армейцами за трансфер полузащитника Николы Влашича.

«Вчера действительно состоялись слушания по этому делу. CAS заслушал обе стороны, принял к сведению доводы ЦСКА. Однако формат работы CAS несколько отличается от привычных нам судов: они не оглашают резолютивную часть решения в день заседания. Решение обе стороны получат сразу с мотивировочной частью. И, надо полагать, на это в данном случае уйдет еще не менее 4-5 месяцев», — сказал Брейдо «СЭ».

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018-го по август 2021 года, после чего перебрался в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Из-за санкций армейцы до сих пор не получили всей суммы. Английский клуб должен армейцам за 26-летнего хорвата около 16 миллионов евро.