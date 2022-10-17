В ЦСКА рассказали, когда Дивеев вернется на поле

Сегодня, 13:56
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о ходе восстановления защитника армейцев Игоря Дивеева.
Ранее сообщалось, что 23-летний россиянин восстановится от травмы в декабре этого года.
«Лечение Дивеева идет по плану, — цитирует ТАСС Безуглова. — До конца года он на поле не выйдет. Но к первому сбору, который пройдет в новом году, он должен быть в полном порядке и сможет присоединиться к команде».
Дивеев получил перелом большеберцовой кости в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).
В текущем сезоне защитник провел за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.