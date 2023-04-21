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В ЦСКА рассказали, могут ли заявить Марио Фернандеса в нынешнем сезоне

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, сможет ли защитник Марио Фернандес сыграть за армейцев в этом сезоне.

«Планирует ли Марио вернуться в ЦСКА, и если да, то может ли он быть заявлен в этом сезоне за ЦСКА? В этом сезоне Марио уже не может быть заявлен», — приводит слова Брейдо Metaratings.ru.

21 апреля Фернандес по личным причинам расторг контракт с «Интернасьоналом».

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. После окончания сезона-2021/22 защитник приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/mario-fernandes-ne-mozhet-byt-zayavlen-za-cska-v-nyneshnem-sezone-244987/
Марио Фернандес
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