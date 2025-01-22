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Сегодня, 20:13

В ЦСКА рассказали о переговорах с «Коло-Коло» по трансферу Мендеса

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о достижении договоренности с чилийским «Коло-Коло» по трансферу полузащитника Виктора Мендеса.

22 января «Коло-Коло» объявил о переходе 25-летнего чилийца из ЦСКА.

«С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны «Коло-Коло». Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведем переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан — вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока. Как только все формальности будут улажены, мы опубликуем подтверждение, но на данный момент Виктор — игрок ПФК ЦСКА, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Полузащитник присоединился к ЦСКА в июле 2022 года. За армейцев Мендес отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 71 встрече. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

С сентября прошлого года хавбек выступал на правах аренды за «Крылья Советов».

Футбол
РПЛ
ФК Коло-Коло
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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