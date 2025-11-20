В ЦСКА рассказали о решениях ФИФА по делам Влашича и Фукса

Сегодня, 18:46
Дректор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о статусе дел по экс-игрокам армейцев Николы Влашича и Бруно Фукса.
«Вчера клуб получил решение ФИФА в отношении третьего транша за Влашича. Наши требования удовлетворены в полном объеме: ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить полную сумму транша и неустойку 5 процентов годовых с 1 августа 2023. Напомним, что ранее идентичное решение было вынесено ФИФА в нашу пользу и по второму траншу.
Однако, учитывая предыдущий опыт, а именно реакцию английского клуба на такое же решение по второму траншу, ожидаем их очередного обращения в CAS. Желания исполнить решение суда мы, как и ранее, не наблюдаем.
Что касается продолжающейся защиты наших интересов по второму траншу, то, как мы уже говорили, мы обратились в Федеральный трибунал Швейцарии. Слушания проходят заочно, по письменным позициям, — мы находимся в статусе ожидания решения.
Сегодня нам также пришло решение ФИФА по делу против «Атлетико Минейро», от которого мы еще не получили деньги за трансфер Бруно Фукса. Все наши требования полностью удовлетворены: в течение 45 дней бразильский клуб должен выплатить нам указанную сумму, а также неустойку по договору — более 1,2 миллиона евро», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
Влашич выступал за ЦСКА с 2019 по 2021 год. За это время на его счету 108 матчей за красно-синих во всех турнирах, в которых он отметился 33 голами и 21 результативной передачей. В августе 2021-го он перешел в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро.
Фукс в период с 2020 по 2025 год провел за армейцев 19 матчей, не отметившись результативными действиями. Игрок перешел в «Атлетико Минейро» за 2,7 миллиона евро.
TokTram_
Фифа в таком случае наложит бан и запрет покупки новых игроков. И класть фифе на какие-то местечковые законы
20.11.2025
Serg D
Вот ни хрена не понял. Вхю нас вертело на ....! Они же ссылались на свои мистичковые законы, что им запрещено иметь дело с ПФК и платить они не будут! И чего может сделать в таком случае ФИФА?!?! Мы, помнится искали возможность заплатить деньги уже забыл за кого, разрабатывая хитроумную комбинацию с выплатой задолженности голландцам кажется за Жука?! А тут одна "овсянка сэр"!
20.11.2025
Slim Tallers
Обычно в CAS россияне обращаются,а тут,оказывается,и Вест Хэму можно. Но,почему-то,не всем это нравится.
20.11.2025
совва
"Влашич высупал...", исправьте
20.11.2025