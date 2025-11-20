В ЦСКА рассказали о решениях ФИФА по делам Влашича и Фукса

Дректор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о статусе дел по экс-игрокам армейцев Николы Влашича и Бруно Фукса.

«Вчера клуб получил решение ФИФА в отношении третьего транша за Влашича. Наши требования удовлетворены в полном объеме: ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить полную сумму транша и неустойку 5 процентов годовых с 1 августа 2023. Напомним, что ранее идентичное решение было вынесено ФИФА в нашу пользу и по второму траншу.

Однако, учитывая предыдущий опыт, а именно реакцию английского клуба на такое же решение по второму траншу, ожидаем их очередного обращения в CAS. Желания исполнить решение суда мы, как и ранее, не наблюдаем.

Что касается продолжающейся защиты наших интересов по второму траншу, то, как мы уже говорили, мы обратились в Федеральный трибунал Швейцарии. Слушания проходят заочно, по письменным позициям, — мы находимся в статусе ожидания решения.

Сегодня нам также пришло решение ФИФА по делу против «Атлетико Минейро», от которого мы еще не получили деньги за трансфер Бруно Фукса. Все наши требования полностью удовлетворены: в течение 45 дней бразильский клуб должен выплатить нам указанную сумму, а также неустойку по договору — более 1,2 миллиона евро», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.