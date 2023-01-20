Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:19

В ЦСКА рассказали о ситуации с долгом перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке

Иван Шитик
Корреспондент
Чидера Эджуке.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, заявил что клуб рассчитывает добиться уменьшения суммы трансфера за нападающего Чидеру Эджуке в нидерландский «Херенвен».

«В ответ на обращение «Херенвена» в ФИФА мы со своей стороны обозначили позицию о пропорциональном уменьшении суммы трансферной компенсации в связи с тем, что мы лишились права пользоваться услугами игрока на целый год», — сказал Брейдо ТАСС.

4 ноября в «Херенвене» сообщили, что армейский клуб должен заплатить 3,1 миллиона евро. Нидерландская команда также сообщила «СЭ», что ждет легальной помощи от Международной федерации футбола (ФИФА).

Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» в 2020 году. По сообщениям СМИ, российская команда заплатила за игрока 12 миллионов евро. Полузащитник покинул московский клуб в этом сезоне и отправился в аренду в «Герту» по новому правилу ФИФА, которое разрешает легионерам покидать российские клубы.

Источник: https://tass.ru/sport

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
ФК Херенвен
ФК ЦСКА (Москва)
Чидера Эджуке
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Звезда египетского кино с русскими корнями нашла свое счастье в браке с известным спортсменом
Самый титулованный футболист мира арестован. Подробности секс-скандала, в который попал Дани Алвес
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Бышовец: «Смолову нет смысла переходить в «Истанбул Башакшехир»

Колосков: «Для «Спартака» еще не все потеряно — весной у них будет шанс побороться с «Зенитом» за чемпионство»