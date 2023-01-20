В ЦСКА рассказали о ситуации с долгом перед «Херенвеном» за трансфер Эджуке

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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо, заявил что клуб рассчитывает добиться уменьшения суммы трансфера за нападающего Чидеру Эджуке в нидерландский «Херенвен».
«В ответ на обращение «Херенвена» в ФИФА мы со своей стороны обозначили позицию о пропорциональном уменьшении суммы трансферной компенсации в связи с тем, что мы лишились права пользоваться услугами игрока на целый год», — сказал Брейдо ТАСС.
4 ноября в «Херенвене» сообщили, что армейский клуб должен заплатить 3,1 миллиона евро. Нидерландская команда также сообщила «СЭ», что ждет легальной помощи от Международной федерации футбола (ФИФА).
Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» в 2020 году. По сообщениям СМИ, российская команда заплатила за игрока 12 миллионов евро. Полузащитник покинул московский клуб в этом сезоне и отправился в аренду в «Герту» по новому правилу ФИФА, которое разрешает легионерам покидать российские клубы.
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Основные источники исследования