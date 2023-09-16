В ЦСКА рассказали о состоянии Заболотного и Мойзеса после матча с «Крыльями Советов»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о состоянии здоровья нападающего Антона Заболотного и защитника Мойзеса.

«Предварительно с Антоном Заболотным и Мойзесом ничего страшного не произошло. Дополнительное обследование будет завтра», — сказал Брейдо.

Мойзеса заменили на 22-й минута матча 8-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2), а Заболотного — на 90+4-й минуте.