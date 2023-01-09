В ЦСКА рассказали о сроках возвращения Карраскаля и Гайча в расположение команды

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал отсутствие Адольфо Гайча и Хорхе Карраскаля на зимних сборах армейцев в Абу-Даби.

Карраскаль и Гайч по семейным обстоятельствам и предварительному согласованию с тренерским штабом присоединятся к команде в ближайшие дни.

— Я видел, что многие к формулировке «по семейным причинам» у Карраскаля отнеслись своеобразно. Это право каждого. Но и наше право, и право Хорхе не разворачивать, что есть семейные причины. Писать в точности — это личное, на усмотрение каждого.

Последняя информация такая: Адольфо Гайч прилетает утром 10-го. Прилетает с папой и с мамой. Это интересно, потому что Владимир Валентинович [Федотов] дал возможность футболистам привозить семьи, но этим практически никто не воспользовался. Сборы есть сборы.

— Федотов воспользовался.

— Да, Владимир Валентинович воспользовался. Из ребят кто-то воспользовался уже, немногие совсем с первого дня. Может, у кого-то в последние дни. Владимир Валентинович в общем-то это объяснил: как любимый человек может помешать, если мы отталкиваемся от того, что все мы тут профессионалы? Ты же не пропустишь тренировку, потому что поехал в магазин с любимой. Наверное, нет. Адольфо воспользовался этой возможностью, но прилетает с мамой и папой. Это здорово.

Хорхе, я думаю, мы ждем 11-го числа. Там сложный перелет, две пересадки. У Адольфо рейс Сан-Паулу — Доха — Абу-Даби, по-моему. Тоже тяжело, день лететь, — сказал Брейдо Sport24.