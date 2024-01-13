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Сегодня, 21:49

В ЦСКА рассказали о восстановлении Дивеева после травмы

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Клубный врач ЦСКА Эдуард Безуглов в комментарии для «СЭ» высказался о физическом состоянии защитника Игоря Дивеева.

«Восстановление идет по плану. Игорь перенес операцию, показал себя большим профессионалом. Ни грамма лишнего веса, ни одну тренировку не пропустил. Добавил с точки зрения силы. Мы настроены оптимистично, надеемся, все будет хорошо, и он будет спокойно играть без травм», — рассказал Безуглов корреспонденту «СЭ» Николаю Гаврилову.

Футболист получил травму голеностопа в матче за Суперкубок России против «Зенита». В июле прошлого года игрок перенес операцию.

Всего в сезоне-2022/23 защитник провел 20 матчей и отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

ФК ЦСКА (Москва)
Эдуард Безуглов
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