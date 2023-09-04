В ЦСКА рассказали о возможных сроках рассмотрения дела Бийола в CAS

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» рассказал, на каком этапе находится рассмотрение дела экс-игрока армейцев Яки Бийола в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Дело Бийола рассматривается в CAS. Существуют дела срочной важности, например, когда футболист не может играть, клуб не может заявить игрока. Вряд ли это дело будет интерпретировано, как дело срочной важности. В таком случае срок рассмотрения до полугода», — сказал Брейдо «СЭ».

Яка Бийол перешел в «Удинезе» из ЦСКА в июле 2022 года за 4 миллиона евро.

В мае генеральный директор красно-синих Роман Бабаев заявлял «СЭ» о подаче иска в палату по разрешению споров ФИФА из-за отсутствия выплат со стороны «Удинезе» за трансфер 24-летнего словенца.