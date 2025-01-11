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Сегодня, 17:25

В ЦСКА рассказали об итогах медосмотра игроков перед первым сбором

Константин Белов
Корреспондент
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Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал результаты медосмотра команды перед началом зимних сборов.

— Медосмотр был запланирован заранее, игроки больше двух недель занимались индивидуально. Проблем с лишним весом ни у кого нет, неожиданностей быть не должно. Часть ребят приехала в клинику, завтра будет другие игроки. Все идет планово. Те, кто сейчас не в России, пойдет плановый осмотр на сборах.

— Есть игроки, которые пока не готовы принять участие в тренировках?

— Лазарет пуст. У нас не было травмированных в конце прошлого года.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Эдуард Безуглов
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