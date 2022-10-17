В ЦСКА рассказали об отсутствии конфликта между Федотовым и Карраскалем

Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в разговоре с «СЭ» рассказал, существует ли в команде конфликт с полузащитником Хорхе Карраскалем.

— Карраскаль был недоволен, когда уходил на замену, сказал что-то на испанском.

— Я испанский не знаю. Может, на себя ругался. Может же такое быть? Может, он недоволен своей игрой, идет и матерится или ругает сам себя.

— Агент сказал, что Хорхе всегда недоволен, когда его меняют.

— Ну это агент сказал. Завтра узнаем.

— Нет никакого конфликта?

— Да нет, если бы конфликт был, он бы не играл. Он же вышел в составе, отыграл первый тайм, второй. Потом надо было усиливать атаку.

— А вы после матча это как-то обсуждали? На кого он все-таки ругался?

— Ну зачем? Все на эмоциях. Завтра спокойно соберемся, на тренировочке сядем, поговорим. Игра — это эмоции. На эмоциях что-то решать неправильно. Футболист тоже живой человек, мы все живые люди. Спокойно все, завтра посмеемся.

Карраскаль был заменен на 66-й минуте матча против «Спартака» (2:2) в 13-м туре чемпионата России. Вместо него на поле вышел Никита Ермаков.

ЦСКА идет на третьем месте в РПЛ с 25 очками.