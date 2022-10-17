В ЦСКА рассказали об отсутствии конфликта между Федотовым и Карраскалем

Сегодня, 11:10
Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в разговоре с «СЭ» рассказал, существует ли в команде конфликт с полузащитником Хорхе Карраскалем.
— Карраскаль был недоволен, когда уходил на замену, сказал что-то на испанском.
— Я испанский не знаю. Может, на себя ругался. Может же такое быть? Может, он недоволен своей игрой, идет и матерится или ругает сам себя.
— Агент сказал, что Хорхе всегда недоволен, когда его меняют.
— Ну это агент сказал. Завтра узнаем.
— Нет никакого конфликта?
— Да нет, если бы конфликт был, он бы не играл. Он же вышел в составе, отыграл первый тайм, второй. Потом надо было усиливать атаку.
— А вы после матча это как-то обсуждали? На кого он все-таки ругался?
— Ну зачем? Все на эмоциях. Завтра спокойно соберемся, на тренировочке сядем, поговорим. Игра — это эмоции. На эмоциях что-то решать неправильно. Футболист тоже живой человек, мы все живые люди. Спокойно все, завтра посмеемся.
Карраскаль был заменен на 66-й минуте матча против «Спартака» (2:2) в 13-м туре чемпионата России. Вместо него на поле вышел Никита Ермаков.
ЦСКА идет на третьем месте в РПЛ с 25 очками.