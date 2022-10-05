В ЦСКА рассказали подробности приглашения Трусовой и Кондратюка на матч с «Динамо»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» рассказал, как появилась идея пригласить фигуристов Александру Трусову и Марка Кондратюка нанести символический удар по мячу перед домашним матчем 12-го тура РПЛ против «Динамо».

«Уверен, что вы помните, как еще во время сбора в Новогорске мы пригласили наших прославленных фигуристок к нам на тренировку. Тогда даже команда Саши Трусовой обыграла команду Игоря Дивеева и Ивана Облякова со счетом 2:1. И мы сразу договорились, что это наша не последняя встреча. Тем более что Саше Трусовой очень понравился футбол. Мы обещали, что с радостью увидим ее у нас на стадионе!

Ко всему прочему, мы хотели позвать ЦСКА-team во главе с замечательной Светланой Владимировной Соколовской и ее учеников к нам на домашний матч. Безусловно, Марк Кондратюк, представляющий ЦСКА, в их числе. Как мы знаем, он также является молодым человеком Саши Трусовой, поэтому здесь все идеально сошлось. Интересно, что когда мы уже пригласили ребят вместе с их семьями, уже тогда состоялся переход Саши Трусовой в ЦСКА-team. Так что ждем на матче всю команду, а символический удар по мячу нанесут Саша Трусова и Марк Кондратюк. В очередной раз, как это было летом, смотрим с воодушевлением и большими ожиданиями на нашу очередную теплую встречу с фигуристами», — сказал Брейдо «СЭ».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в субботу, 8 октября и начнется в 16.30.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в 11 матчах, «Динамо» идет на восьмой строчке с 16 очками в 11 играх.