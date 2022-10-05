Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:37

В ЦСКА рассказали подробности приглашения Трусовой и Кондратюка на матч с «Динамо»

Микеле Антонов

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» рассказал, как появилась идея пригласить фигуристов Александру Трусову и Марка Кондратюка нанести символический удар по мячу перед домашним матчем 12-го тура РПЛ против «Динамо».

«Уверен, что вы помните, как еще во время сбора в Новогорске мы пригласили наших прославленных фигуристок к нам на тренировку. Тогда даже команда Саши Трусовой обыграла команду Игоря Дивеева и Ивана Облякова со счетом 2:1. И мы сразу договорились, что это наша не последняя встреча. Тем более что Саше Трусовой очень понравился футбол. Мы обещали, что с радостью увидим ее у нас на стадионе!
Ко всему прочему, мы хотели позвать ЦСКА-team во главе с замечательной Светланой Владимировной Соколовской и ее учеников к нам на домашний матч. Безусловно, Марк Кондратюк, представляющий ЦСКА, в их числе. Как мы знаем, он также является молодым человеком Саши Трусовой, поэтому здесь все идеально сошлось. Интересно, что когда мы уже пригласили ребят вместе с их семьями, уже тогда состоялся переход Саши Трусовой в ЦСКА-team. Так что ждем на матче всю команду, а символический удар по мячу нанесут Саша Трусова и Марк Кондратюк. В очередной раз, как это было летом, смотрим с воодушевлением и большими ожиданиями на нашу очередную теплую встречу с фигуристами», — сказал Брейдо «СЭ».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в субботу, 8 октября и начнется в 16.30.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками в 11 матчах, «Динамо» идет на восьмой строчке с 16 очками в 11 играх.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Челси
Милан

Обе забьют - да

28%

1.86

П1

19%

1.71

Х2

15%

2.20
⚽ Футбол. ЛЧ
Реал
Шахтер Д

Обе забьют - да

22%

1.96

Ф2 (2.5)

17%

1.65

ИТБ1 (2.5)

15%

12
⚽ Футбол. ЛЧ
Интер 1
Барселона 0
Матч завершен

П2

25%

1.86

Обе забьют - да

23%

1.59

16%

2.00
Фигурное катание
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александра Трусова
Марк Кондратюк
2
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ягудин и Плющенко — снова соперники: «Вместо работы норовит помериться со мной медалями»
Ниманна обвинили в жульничестве более чем в 100 партиях. Это крупнейший скандал в истории
Бывший ректор ВГИКа Новиков покончил с собой
Песков отреагировал на заявление США о допустимости ударов по Крыму
Мирошник заявил о стягивании ВСУ вооружения НАТО в район Сватово
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо» «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Соболев — снова лучший распасовщик РПЛ
Похоже, «Динамо» ошиблось с Йокановичем. Тренера не понимают игроки — реальна ли отставка?
Силкин: «Йоканович не справляется со своей работой»
В РФС решили полностью сменить состав комитета по этике
Черевченко: «Пока «Зенит» сильнее всех»
Спиридонов посоветовал форварду «Спартака» Николсону не ныть и брать пример с Мелешина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Чанов: «Все что было сделано для развития вратарского искусства в России, удалось»

РПЛ переписала автогол Бородина на счет Зобнина в матче 2-го тура «Краснодар» — «Спартак»