В ЦСКА рассказали, при каких условиях Марио Фернандес может вернуться в клуб

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слова агента защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду о том, что футболист вряд ли вернется в московский клуб.

«Несмотря на заявление агента Марио, мы считаем, что в этом вопросе точка не поставлена. Однако раз этот вопрос был поднят в медиа, то мы готовы продублировать свою позицию, озвученную ранее в переговорах. ЦСКА — не благотворительная организация. Считаем сюрреалистичной ситуацию, при которой мы в принципе должны платить за Марио. При этом с учетом исключительного уважения и любви к нашей легенде даже в сложившейся ситуации мы готовы искать компромисс и идти навстречу, что мы и делаем. Но именно компромисс, которым никак не является ситуация, что-либо мы делаем так, либо никак. Так успешные переговоры не строятся, это процесс учета обоюдных желаний. Тем более когда запросы диктуются агентом с ультимативной позиции и все упирается в сторонние потребности и бумаги, к которым ЦСКА отношения не имеет. Еще раз повторим: на наш взгляд, точка не поставлена. Но мы как клуб сделали все возможное для сближения и поиска адекватных решений, которые устроили бы все стороны. Теперь мяч не на нашей стороне: в текущей ситуации все зависит от агента и желания Марио вернуться в ЦСКА», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В составе армейцев он три раза выигрывал чемпионат России и Суперкубок страны, а также один раз становился обладателем Кубка России.

В июле 2016 года Фернандес получил российский паспорт. Футболист провел 33 матча за национальную команду и забил 5 голов. Вместе со сборной России он доходил до 1/4 финала ЧМ-2018.

В январе 2023 года защитник вернулся в футбол и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды, однако в апреле разорвал контракт с клубом по личным причинам. За этот период футболист провел 5 матчей в составе бразильской команды и не отличился результативными действиями.

Во вторник, 4 июля журналист Фабио Алейшо сообщил о том, что ЦСКА и «Интернасьонал» не достигли договоренности об оплате компенсации за Фернандеса в размере 366 тысяч евро. Позднее агент защитника подтвердил эти данные.