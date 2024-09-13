Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:35

Бабаев — о подписании Гуарирапы: «Мы довольны, что клубу удалось взять его в аренду»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии «СЭ» оценил подписание нападающего Сауля Гуарирапы.

12 сентября клуб объявил о переходе 21-летнего венесуэльца на правах аренды из «Сочи».

«Мы довольны, что клубу удалось взять в аренду Сауля. Работа спортивного блока была заточена под усиление конкуренции на позиции центрального нападающего, о которой просил тренерский штаб. Учитывая наши ограниченные финансовые возможности, нам удалось на очень выгодных условиях подписать контракт с футболистом, адаптированным к лиге и успевшим весной очень здорово проявить себя», — сказал Бабаев «СЭ».

В арендном соглашении указан пункт, согласно которому армейцы могут выкупить контракт форварда.

«Сочи» в январе арендовал Гуарирапу у венесуэльского «Каракаса», летом российский клуб выкупил нападающего. Футболист провел 20 матчей за сочинцев, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Сауль Гуарирапа

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Оправдывающее Валиеву заключение эксперта ВАДА исчезло из дела до суда
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
Путин назначил Ираду Зейналову послом РФ в Республике Маврикий
СКА Ротенберга раздавлен, Кузнецова смяли, Голдобин проснулся, Радулов начал забивать. Что произошло в КХЛ 12 сентября
В ЕС отреагировали на слова Путина об ударах западным оружием по РФ
В Кремле оценили вероятность разрыва дипотношений с Лондоном
Материалы сюжета РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
У «Химок» крутой ход с Джикией. Подмосковный клуб из посмешища превращается в серьезную силу?
Джикия — в «Химках». Еле успел до дедлайна
Источник: Джикия подпишет с «Химками» контракт по схеме «1+1»
ЦСКА взял Кругового, Гуарирапу, Жемалетдинова и еще трех новичков. Клуб выжал максимум из скромного бюджета
ЦСКА объявил об аренде нападающего «Сочи» Гуарирапы
Уткин на правах аренды перешел в «Ахмат»
Сегодня
Вчера
Неделя