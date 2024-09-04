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Сегодня, 14:03

Бабаев — о деле Эджуке и Влашича: «Считаем, что здесь должна быть определенная последовательность со стороны ФИФА и CAS»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии «СЭ» рассказал о ситуациях с выплатами долга «Херенвену» за трансфер полузащитника Чидеры Эджуке и долге «Вест Хэма» за трансфер полузащитника Николы Влашича.

«26 сентября будет новое заседание по делу Влашича. На каком этапе сейчас дело Эджуке? Пока заседание не назначено. Думаю, что это будет нескоро. Мы считаем, что здесь должна быть определенная последовательность. Если «Вест Хэм» сохранил права на Влашича, то Эджуке воспользовался правилом ФИФА и покинул команду досочно, но мы должны за него заплатить. Тем не менее, мы считаем, что в этих ситуациях должна быть определенная последовательность с точки зрения регуляторов, в этом случае со стороны ФИФА и CAS», — сказал Бабаев «СЭ».

Эджуке перешел в ЦСКА в августе 2020 года из «Херенвена». Впоследствии футболист воспользовался правом ФИФА о приостановке контракта с российскими клубами и выступал за немецкую «Герту» и бельгийский «Антверпен». Его контракт с московским клубом был рассчитан до 30 июня, с нового сезона игрок выступает за «Севилью».

Влашич играл за ЦСКА с августа 2018-го по август 2021 года, после чего перебрался в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Из-за санкций армейцы до сих пор не получили всей причитающейся им суммы. Английский клуб должен армейцам за 26-летнего хорвата около 16 миллионов евро.

Никола Влашич
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
Чидера Эджуке
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