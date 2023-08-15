В ЦСКА сообщили, что ФИФА вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер Бийола

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии «СЭ» заявил, что ФИФА вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер бывшего полузащитника армейцев Яки Бийола.

«Клуб получил решение ФИФА по долгу «Удинезе» за трансфер Яки Бийола. ФИФА взыскала с итальянского клуба сумму основного долга, но уменьшила размер пеней за просрочку оплаты по контракту, мотивируя это тем, что «Удинезе» вел себя активно, пытаясь заплатить. Долг на сегодняшний день не погашен. Итальянская сторона вправе обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — сказал Брейдо «СЭ».

Яка Бийол перешел в «Удинезе» из ЦСКА в июле 2022 года за 4 миллиона евро.

В мае генеральный директор красно-синих Роман Бабаев заявлял «СЭ» о подаче иска в палату по разрешению споров ФИФА из-за отсутствия выплат со стороны «Удинезе» за трансфер 24-летнего словенца.