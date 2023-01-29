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Сегодня, 19:22

В ЦСКА сообщили, что Гайч покинул расположение команды: «Договоренности между клубами по условиям финализированы»

В ЦСКА сообщили, что Гайч покинул расположение клуба
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», что нападающий Адольфо Гайч отправился на прохождение медосмотра в «Вероне».

«Договоренности между клубами по условиям финализированы, поэтому после пролонгации контракта на полгода мы дали разрешение Адольфо покинуть расположение команды. Ожидаем, что в ближайшее время Гайч успешно пройдет медосмотр в Италии, после чего уже последует официальная коммуникация по арендному соглашению», — сказал Брейдо «СЭ».

В сезоне-2022/23 Гайч забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

ФК ЦСКА (Москва)
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