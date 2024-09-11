В ЦСКА сообщили, что Гуарирапа проходит медобследование перед переходом в команду

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что колумбийский нападающий «Сочи» Сауль Гуарирапа проходит медобследование перед переходом в московскую команду.

«Мы благодарны футбольному клубу «Сочи», отпустившему Сауля на тестирования, финальный этап которых запланирован завтра днем», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

«Сочи» в январе арендовал Гуарирапу у «Каракаса». Летом российский клуб выкупил нападающего. За все время футболист провел 20 матчей за сочинцев, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Контракт Гуарирапы с южанами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.