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РПЛ

Сегодня, 18:12

В ЦСКА сообщили, что трансфер Велингтона сорвался из-за проваленного медосмотра

Константин Белов
Корреспондент
Велингтон.
Фото Reuters
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал несостоявшийся переход защитника «Сан-Пауло» Велингтона в московский клуб.

По информации «Чемпионата», красно-синие отказались от покупки 22-летнего игрока из-за непройденного медосмотра. Издание Goal сообщало, что переход защитника сорвался из-за того, что клубы не успели зарегистрировать трансфер в системе ФИФА.

«Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом «Сан-Паулу» Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна. Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удаленной медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определенные вопросы. И в рамках установленного алгоритма принятия решений по трансферам и в связи с сопутствующими рисками в клубе было принято очень сложное, но единогласное решение в сложившейся ситуации: не закрывать сделку. В клубе понимают, что задача по усилению левого фланга не была выполнена и работа будет продолжена с расчетом на зимнее трансферное окно, а Велингтону мы желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее сообщалось, что сделка по Велингтону могла бы обойтись армейцам в 8 миллионов долларов, а игрок подписал бы контракт до 2028 года.

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Велингтон выступает за основную команду «Сан-Паулу» с 2021 года. Действующий контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года.

В текущем сезоне он сыграл 19 матчей и сделал 2 результативные передачи. По данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

ФК Сан-Паулу
ФК ЦСКА (Москва)
8
16
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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