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Сегодня, 12:52

В ЦСКА рассказали о восстановлении вратаря Торопа от двойного перелома костей черепа

Алина Савинова
Владислав Тороп.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп находится под присмотром врачей в одной из московских больниц, сообщает пресс-служба армейцев.

Отмечается, что по итогам дополнительного обследования 20-летнему футболисту будет назначена операция, после чего станут известны точные сроки его восстановления.

«Хотим выразить слова благодарности нашим коллегам из Санкт-Петербурга: врачам «Зенита» Михаилу Гришину и Владимиру Хайтину, а также главному врачу «Газпром- Арены» Лаврентию Неустоеву. Благодаря их помощи удалось за короткий срок решить вопросы как экстренной госпитализации игрока прямо во время матча в Санкт-Петербурге, так и его дальнейшей транспортировки в Москву. Спасибо за ваш профессионализм и неравнодушие!» — сказано в заявлении клуба.

15 мая в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5) Тороп получил серьезную травму. В первом тайме вратарь армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом и не смог продолжить игру, его заменил Владимир Шайхутдинов. У футболиста московской команды был диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.

Владислав Тороп
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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