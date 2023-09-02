В ЦСКА сообщили о продолжении работы по трансферу Капишабы

Директор по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с возможным трансфером защитника «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишабы.

— Писали, что предпринимаются попытки дожать переход Капишабы. Возможен ли выкуп, как с Давилой?

— Рассматривается много опций. Да, у нас шли достаточно долгие и успешные переговоры. Была определена как финальная сумма, так и количество траншей. В последний момент появилось решение без особого углубления в причины со стороны австрийского головного офиса «Ред Булла». Но мы живем в парадигме, что данный игрок нам очень интересен. И если игрок успел попрощаться с командой, то наверно он также этим продемонстрировал и свое желание. Варианты прорабатываются совершенно разные, ЦСКА по большому счету первопроходец в том, чтобы осуществлять такого рода сложные сделки, которые раньше и вовсе казались невозможными. Но в данном случае именно активация опции выкупа невозможна, так как такой опции нет. Ситуация сложная, мы работаем и по другим игрокам. Это параллельные процессы. Ситуация с Келлвеном ведь наглядная. Один из сильнейших латералей бразильской серии А приехал в Россию, подписал с нами контракт, в тот же день был заявлен. Есть проблемы? Нет проблем. Есть сложности, с которыми мы работаем. Но работа должна быть совместной.

31 августа бразильский Globo сообщил, что «Ред Булл» заблокировал сделку по переходу 26-летнего бразильца из-за санкций в отношении России.

В текущем сезоне Капишаба провел за «Ред Булл Брагантино» 41 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до декабря 2026 года.