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РПЛ

Сегодня, 20:28

В ЦСКА сообщили о продолжении работы по трансферу Капишабы

Константин Белов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с возможным трансфером защитника «Ред Булл Брагантино» Жуниньо Капишабы.

— Писали, что предпринимаются попытки дожать переход Капишабы. Возможен ли выкуп, как с Давилой?

— Рассматривается много опций. Да, у нас шли достаточно долгие и успешные переговоры. Была определена как финальная сумма, так и количество траншей. В последний момент появилось решение без особого углубления в причины со стороны австрийского головного офиса «Ред Булла». Но мы живем в парадигме, что данный игрок нам очень интересен. И если игрок успел попрощаться с командой, то наверно он также этим продемонстрировал и свое желание. Варианты прорабатываются совершенно разные, ЦСКА по большому счету первопроходец в том, чтобы осуществлять такого рода сложные сделки, которые раньше и вовсе казались невозможными. Но в данном случае именно активация опции выкупа невозможна, так как такой опции нет. Ситуация сложная, мы работаем и по другим игрокам. Это параллельные процессы. Ситуация с Келлвеном ведь наглядная. Один из сильнейших латералей бразильской серии А приехал в Россию, подписал с нами контракт, в тот же день был заявлен. Есть проблемы? Нет проблем. Есть сложности, с которыми мы работаем. Но работа должна быть совместной.

31 августа бразильский Globo сообщил, что «Ред Булл» заблокировал сделку по переходу 26-летнего бразильца из-за санкций в отношении России.

В текущем сезоне Капишаба провел за «Ред Булл Брагантино» 41 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с бразильским клубом рассчитан до декабря 2026 года.

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 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
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 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
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Кр. Советов – Факел
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3.09 13:00
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 - : -
3.09 15:15
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 - : -
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