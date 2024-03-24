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24 марта, 00:11

В ЦСКА сообщили о проведении Дня Донора на «ВЭБ Арене» 4 апреля

Константин Белов
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ» о помощи пострадавшим в теракте «Крокус Сити Холле».

«Мы постоянно на связи с ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство, — Прим. «СЭ») — и сегодня, конечно, разговаривали... Слава Богу, мы видим сколько людей с первых минут трагедии пришли на помощь. И нам сообщили, что сейчас в донорских центрах достаточно сданной крови. Но в вопросе донорства очень нужна регулярность. Поэтому важно сказать, что на «ВЭБ Арене» День Донора проходит каждые 3 месяца, и ближайший мы проведем 4 апреля, команда там обязательно будет. Со многими нашими ребятами, футболистами, обсуждали сегодня сдачу крови, но повторюсь, сейчас наша помощь уже не требуется — и куда важнее в этом вопросе соблюдать ту самую системность и регулярность. За последние пару лет к нам на День Донора пришло около 400 человек, и, конечно, мы ждем всех желающих 4 апреля. Чуть позже дадим всю детальную информацию», — сказал Брейдо «СЭ».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.

ФК ЦСКА (Москва)
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