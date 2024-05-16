В ЦСКА удивлены слухами о назначении Игнашевича главным тренером вместо Федотова

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале заявил, что в клубе не знают о существовании сценария, при котором Владимир Федотов летом возглавит «Рубин». Ранее об этом сообщил «РБ Спорт».

По информации источника, в столице Татарстана не собираются продолжать сотрудничество с Рашидом Рахимовым. А место Федотова в ЦСКА может занять главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич.

«В клубе переживают за Сергея Николаевича в борьбе за выживание в РПЛ и следят за тренерскими успехами легенды клуба в Кубке России. Никаких других смыслов в этих переживаниях и симпатиях искать не стоит. А что касается якобы желания Владимира Валентиновича возглавить «Рубин», то мы также прочитали об этом сегодня у Сергея Егорова. Удивились, но не поверили», — написал Брейдо.

«Рубин» под руководством Рахимова после 28 туров занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, всего на 1 очко отставая от идущих шестыми армейцев. «Балтика» набрала 26 очков и располагается на 15-й строчке.