В ЦСКА заявили, что для клуба не стало сюрпризом решение Фернандеса покинуть «Интернасьонал»

Сегодня, 11:09
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение защитника Марио Фернандеса покинуть «Интернасьонал».
«Разумеется, для нас решение Марио покинуть «Интернасьонал» не стало сюрпризом, мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно; поддерживаем друг друга во всем. Но комментировать сегодняшнюю новость за Марио мы не готовы. Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре: у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА. Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона», — сказал Брейдо «СЭ».
Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.
По завершении сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и уехал в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.
Вместе с армейцами Фернандес выиграл три чемпионата России (2012/13, 2013/14, 2015/16), один Кубок России (2012/13) и три Суперкубка страны (2013, 2014, 2018).
На счету защитника 33 матча в составе сборной России и пять забитых голов.