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Сегодня, 11:09

В ЦСКА заявили, что для клуба не стало сюрпризом решение Фернандеса покинуть «Интернасьонал»

В ЦСКА заявили, что для них не стало сюрпризом решение Фернандеса покинуть «Интернасьонал»
Константин Белов
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото Global Look Press
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение защитника Марио Фернандеса покинуть «Интернасьонал».

«Разумеется, для нас решение Марио покинуть «Интернасьонал» не стало сюрпризом, мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно; поддерживаем друг друга во всем. Но комментировать сегодняшнюю новость за Марио мы не готовы. Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре: у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА. Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам.

По завершении сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и уехал в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Вместе с армейцами Фернандес выиграл три чемпионата России (2012/13, 2013/14, 2015/16), один Кубок России (2012/13) и три Суперкубка страны (2013, 2014, 2018).

На счету защитника 33 матча в составе сборной России и пять забитых голов.

Марио Фернандес
Футбол
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
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