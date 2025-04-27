В ЦСКА заявили, что готовы предоставить Акинфееву возможность провести 1 000 матчей в карьере

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что ЦСКА готов предоставить капитану и вратарю команды Игорю Акинфееву возможность провести 1 000 матчей в карьере.

«ЦСКА предоставит такую возможность, если Игорь сам изъявит желание продолжать стоять в воротах. Я абсолютно убежден, что он для себя самый большой критик. Как только он почувствует, что время уже пришло, то не будет всеми правдами и неправдами держаться за эту победу. Мне кажется, что для него 1 000 матчей — возможно, еще не так давно никто не верил, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки, но он это сделал», — рассказал Бабаев ТАСС.

39-летний Акинфеев провел 903 матча за ЦСКА и сборную России.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за клуб на протяжении всей карьеры. В его активе шесть титулов чемпиона России, семь Кубков России и семь суперкубков страны. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.