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Сегодня, 17:20

В ЦСКА рассказали о ходе процесса по снятию трансферного бана

Владислав Маслов
Корреспондент
Виктор Давила в составе ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию с запретом ФИФА на регистрацию новичков в отношении клуба.

«Считаем важным рассказать нашим болельщикам о ходе процесса. В конце прошлой недели наконец была согласована министерством финансов Нидерландов схема платежа «Херенвену» [за Чидеру Эджуке]. Накануне мы получили формальное подтверждение от банка города Херенвен, выйдя на этап уже непосредственной оплаты долга. И как только оставшиеся в рамках самовыкупа контракта Давилы деньги дойдут от него до «Херенвена», клубами будет инициировано снятие бана в дисциплинарном комитете ФИФА», — написал он в своем Telegram-канале.

При этом Брейдо отметил, что невозможно назвать точные сроки снятия запрета, так как в любой момент могут возникнуть дополнительные непредвиденные сложности, связанные с банковскими системами или другими техническими процессами.

Чилийский нападающий Виктор Давила покинул армейцев летом 2024 года, выкупив свой контракт. Сейчас он выступает за мексиканскую «Америку».

ФИФА объявила о санкциях для московского клуба 6 декабря 2024 года. Решение связано с долгом ЦСКА перед «Херенвеном» за трансфер нигерийского нападающего Чидеры Эджуке, который был проведен в 2020 году. Отсчет действия запрета ведется с 14 ноября 2024-го.

Зимнее трансферное окно в РПЛ открыто с 23 января по 20 февраля 2025 года.

Чидера Эджуке в&nbsp;ЦСКА в&nbsp;2022 году. ФИФА наложила на ЦСКА трансферный бан до лета 2026 года. Причина — невыплата «Херенвену» за Эджуке

Источник: TG-канал Кирилла Брейдо
6
Виктор Давила
ФК Херенвен
ФК ЦСКА (Москва)
ФИФА
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