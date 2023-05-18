В ЦСКА заявили, что клуб не получал уведомления об апелляции «Вест Хэма» по делу Влашича

18 мая, 20:41
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что московский клуб не получал уведомления от Спортивного арбитражного суда (CAS) о том, что английский «Вест Хэм» подал апелляцию по делу хорватского полузащитника Николы Влашича.
«Вест Хэм» запросил и получил полный текст решения. Далее, как мы помним, они могут обжаловать его в CAS. Соответствующего уведомления из CAS нам пока не поступало, но исходя из сроков и логики их действий высока вероятность, что в настоящий момент их обращение просто находится в обработке", — приводит слова Брейдо ТАСС.
3 апреля палата по разрешению споров ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА задолженность за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. Футболист перешел из российского в английский клуб летом 2021 года. В августе 2022 года генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что «Вест Хэм» полностью не рассчитался за трансфер игрока, а в конце октября армейцы приняли решение обратиться в ФИФА для урегулирования этого вопроса.
Никола Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, проведя 108 матчей, забив 33 мяча и отдав 21 результативную передачу. Права на полузащитника принадлежат «Вест Хэму», в настоящее время 25-летний хорватский полузащитник на правах аренды выступает за итальянский «Торино». В сезоне-2022/23 он отметился 5 голами и 6 результативными передачами в 34 встречах во всех турнирах.