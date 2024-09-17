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Сегодня, 09:25

В ЦСКА заявили, что клуб не сможет бороться за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Руслан Минаев
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Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев заявил, что армейцы не смогут бороться за золото РПЛ в сезоне-2024/25.

«На данный момент наши возможности позволяют бороться за места со второго по шестое. В моем понимании ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар» между собой ничем не отличаются», — сказал Шевелев на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

ЦСКА после восьми туров РПЛ набрал 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В 8-м туре армейцы дома уступили «Зениту» со счетом 0:1.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (0:1). Лусиано Гонду и&nbsp;Дуглас Сантос. Нервная победа «Зенита» над ЦСКА. Соболев чуть не забил в свои, зато вновь отличился Лусиано

21 сентября ЦСКА сыграет на выезде с «Рубином» в 9-м туре чемпионата России.

Источник: Youtube-канал "Это футбол, брат!"
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

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