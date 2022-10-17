В ЦСКА заявили, что клуб способен бороться за чемпионство с «Зенитом»

Сегодня, 10:56
Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в комментарии «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
— ЦСКА сейчас закрепился на третьем месте. Кто-то может побороться с «Зенитом»?
— Вы знаете, что будет весной?
— Никто не знает.
— Вот именно. Может, завтра бразильцы соберутся и уедут. И резко все поменяется.
— Ваше мнение, ЦСКА способен бороться за чемпионство?
— Все способны.
— Все — кто?
— Мы берем первую четверку.
— Но отрыв 7 очков.
— Ну так играть еще больше 15 игр. Все в жизни бывает.
— А вам были какие-то задачи поставлены перед сезоном?
— Нам не нужно задачи ставить, мы же в ЦСКА. Изначально борьба за первое место, медали. Априори ты не идешь в такой клуб, чтобы занять седьмое-восьмое место. Не идешь в «Спартак», чтобы занять седьмое-восьмое место. Здесь нужно чемпионство. Другого не бывает.
ЦСКА после 13 туров чемпионата России идет на третьей строчке с 25 очками, «Спартак» занимает второе место с 26 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.