Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:56

В ЦСКА заявили, что клуб способен бороться за чемпионство с «Зенитом»

Микеле Антонов
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко в комментарии «СЭ» высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— ЦСКА сейчас закрепился на третьем месте. Кто-то может побороться с «Зенитом»?

— Вы знаете, что будет весной?

— Никто не знает.

— Вот именно. Может, завтра бразильцы соберутся и уедут. И резко все поменяется.

— Ваше мнение, ЦСКА способен бороться за чемпионство?

— Все способны.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. «Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби

— Все — кто?

— Мы берем первую четверку.

— Но отрыв 7 очков.

— Ну так играть еще больше 15 игр. Все в жизни бывает.

— А вам были какие-то задачи поставлены перед сезоном?

— Нам не нужно задачи ставить, мы же в ЦСКА. Изначально борьба за первое место, медали. Априори ты не идешь в такой клуб, чтобы занять седьмое-восьмое место. Не идешь в «Спартак», чтобы занять седьмое-восьмое место. Здесь нужно чемпионство. Другого не бывает.

ЦСКА после 13 туров чемпионата России идет на третьей строчке с 25 очками, «Спартак» занимает второе место с 26 очками. У лидирующего «Зенита» 33 очка.

РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Олег Фоменко
5
20
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации
Троих фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали
WP указала на рост популярности идей Путина на Западе
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Хусаинов сравнил стычку Промеса и Роши с удалением Зидана после эпизода с Матерацци
КДК РФС рассмотрит задержку выхода «Спартака» и ЦСКА на второй тайм
Каррера считает, что «Спартак» и ЦСКА будут бороться за чемпионство
Губерниев раскритиковал Салихову за высказывания в адрес главного тренера ЦСКА Федотова
Алдонин — о дерби: «Борьба продолжится, но это ничья в пользу «Зенита»
Зиньковский рассказал о задаче на дерби от Абаскаля: «Сказал, чтобы я разорвал фланг»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Юран — о сравнении Соболева с Холанном: «Давайте поосторожнее с такими параллелями»

В ЦСКА рассказали об отсутствии конфликта между Федотовым и Карраскалем