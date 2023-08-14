В ЦСКА заявили, что Лингард вряд ли перейдет в клуб

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что трансфер английского полузащитника Джесси Лингарда в московский футбольный клуб ЦСКА вряд ли состоится.

«Окажется ли Джесси Лингард в ЦСКА? Вряд ли. Пожалуй, этот вопрос можно считать закрытым», — приводит слова Брейдо ТАСС.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил «СЭ» информацию о том, что клубу предложили рассмотреть возможный переход Лингарда.

Последним клубом 30-летнего англичанина был «Ноттингем Форест», контракт с которым завершился летом этого года. В сезоне-2022/23 футболист провел 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Помимо «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест», Лингард выступал за «Вест Хэм», «Дерби Каунти», «Брайтон» и «Лестер».