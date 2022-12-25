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Сегодня, 11:25

В ЦСКА заявили, что Марио Фернандес вернется в клуб и продлит контракт по завершению аренды

Виталий Косик
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный специалист по международным отношениям ЦСКА Максим Головлев рассказал о будущем защитника «армейцев» Марио Фернандеса.

Бразильский латераль выступает за «Интернасьонал» на правах годичной аренды.

«Марио ассоциирует себя с ЦСКА. У него родился ребенок, когда он отпрашивался, он сказал: «дайте мне время побыть с семьей». Когда я ему звонил, то он еще не принял решение. Потом они вышли с официальным предложением, сказали, что просят еще год ему побыть в Бразилии, посмотреть, как взрослеет сын, как он делает первые шаги. Он еще добавил: «Я давал Евгению Ленноровичу Гинеру обещание, что без вашего решения не сделаю ни шага. Все свои шаги я согласую с ЦСКА. Как вы захотите, так и будет. Как мне сказал агент, если бы мы не разрешили, то Марио попросту закончил карьеру. Фернандес дал слово, которое для него намного важнее подписанных документов. Он сказал, что у него мысли вернуться в ЦСКА спустя годичную аренду. И вот этот год, что он сейчас заберет, он готов его вернуть клубу и потом, если будет желание от ЦСКА, подписать новый контракт на два года и закончить карьеру у нас», — заявил Головлев в видео на Youtube-канале ЦСКА.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В составе московской команды 32-летний защитник три раза выигрывал чемпионат России, один раз становился обладателем Кубка страны, а также два раза брал Суперкубок России.

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство. В общей сложности он провел за сборную России 33 матча, в которых забил пять голов и сделал 3 результативные передачи.

Марио Фернандес
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ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
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