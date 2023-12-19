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Сегодня, 18:15

В ЦСКА заявили, что не получали предложений по Чалову от зарубежных клубов

Константин Белов
Корреспондент
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе зарубежных клубов к нападающему армейцев Федору Чалову.

Ранее сообщалось, что Чалова хотят подписать французский «Марсель» и турецкий «Трабзонспор».

«Интерес к Феде Чалову от европейских клубов абсолютно логичен, но никаких предложений на сегодня ЦСКА не получал. Конечно, клуб заинтересован и делает все для продления контракта с Федором, хотя и стоит отметить, что переговоры очень тяжелые», — сказал Брейдо «СЭ».

Чалов — воспитанник ЦСКА, в сезоне-2023/24 форвард забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах во всех турнирах.

Контракт 25-летнего россиянина с армейцами действует до конца декабря 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Георгий Джикия, Бералдо и&nbsp;Осман Букари (слева направо). Трансферы РПЛ: новый бразилец для «Зенита», кого подпишут «Краснодар» и «Спартак»?
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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