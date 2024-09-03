В ЦСКА заявили, что не получали предложений по Мендесу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе из клуба полузащитника Виктора Мендеса.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил об интересе «Оренбурга» и «Химок» к 24-летнему чилийцу.

«Никаких предложений ни от «Оренбурга», ни от «Химок» мы не получали на данный момент», — сказал Бабаев «СЭ».

Мендес перешел в ЦСКА летом 2022 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.