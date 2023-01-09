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Сегодня, 13:45

В «ДАК 1904» опровергли информацию об интересе к хавбеку «Динамо» Сулаквелидзе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Спортивный директор «ДАК 1904» Ян Ван Дале в разговоре с «СЭ» опроверг новость о заинтересованности клуба из Словакии в покупке полузащитника «Динамо» Георгия Сулаквелидзе.

«Информация о том, что мы якобы хотим приобрести Сулаквелидзе не соответствует действительности», — сказал Дале «СЭ».

21-летний полузащитник в этом сезоне провел один матч за «Динамо» в Кубке России. В составе «Динамо-2» на его счету 8 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи. Контракт Сулаквелидзе с «Динамо» истекает летом этого года.

ФК Динамо (Москва)
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