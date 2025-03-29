В «Динамо» анонсировали продление контракта с одним из футболистов клуба

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контрактов с футболистами бело-голубых.

— По продлению контрактов мы ведем рутинную ежедневную работу. Объявляем и скоро объявим. В этом году уже много продлений объявляли. Последним был Фернандес. Ожидать ли еще? В самое ближайшее время можно еще ожидать новости, — сказал Пивоваров «СЭ».

«Динамо» набрало 42 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Летом 2025 года у защитников Фабиана Бальбуэна и Эли Дасы истекают контракты с бело-голубыми.