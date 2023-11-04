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Сегодня, 12:32

В «Динамо» допустили участие в матчах сломавшего ногу Грулева в этом году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов заявил, что восстановление от травмы нападающего московского клуба «Динамо» Вячеслава Грулева идет хорошо и он сохраняет шансы сыграть в этом году.

«Вячеслав получил травму в игре с «Локомотивом». Был контакт, он получил поднадкостничный перелом большеберцовой кости. Он ходит, потому что мы нагрузку исключили. Там неполный перелом, в обычной жизни про это говорят как о трещине, но в чистом медицинском понятии трещина только в полу бывает, любое повреждение в кости называется переломом. Но это ему не мешает в обычной жизни, у него исключена полностью осевая нагрузка, то есть бег и тренировки. Но так он занимается, работает над верхом туловища. Обычно восстановление занимает до шести недель. Но пока все идет очень хорошо, есть прогресс. Будем ориентироваться на повторный снимок в конце ноября. Отсюда примем решение, сыграет ли он в этом году или нет. Шансы всегда остаются, а дальше будем смотреть по последним контрольным снимкам», — приводит слова Родионова ТАСС.

24-летний форвард получил перелом большеберцовой кости в матче против «Локомотива» (0:0) в 12-м туре РПЛ.

В текущем сезоне Грулев провел 15 матчей за бело-голубых во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до конца июня 2025 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19201575
Вячеслав Грулев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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