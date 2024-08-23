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Сегодня, 11:58

В «Динамо» готовы предложить Шунину должность в структуре клуба

Алина Савинова
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что вратарю Антону Шунину готовы предложить должность в структуре московского клуба.

«Да, он может вернуться, недавно с ним на эту тему говорили. Есть разные предложения, в том числе в спортивной школе. Но он сказал, что, может, еще поиграет где-то годик, если такие предложения поступят. А так это динамовец с 17 лет. Место, конечно, в структуре «Динамо» ему предлагается», — цитирует Степашина ТАСС.

Шунин является воспитанником «Динамо». Он дебютировал за основную команду в 2007 году и всего в составе бело-голубых провел 366 матчей. 1 июля голкипер покинул московский клуб в связи с истечением срока контракта.

Источник: ТАСС
Антон Шунин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
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