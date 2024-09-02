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Судейство

Сегодня, 14:02

В «Динамо» из Махачкалы сообщили, что встреча с Мажичем состоится со 2 по 10 сентября

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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, когда состоится встреча с Милорадом Мажичем.

— Руководители клубов РПЛ должны встретиться с Мажичем. Каманцев уже это анонсировал. Он обозначил даты — со 2 по 10 сентября. Думаю, разговор все-таки состоится.

Что скажу на встрече? Скажу, что все хорошо известно, что все специалисты уже высказались. И надо признать, что ошибки допускаются слишком часто, и показать, какие именно. Надо, чтобы судейский комитет смог с этим справиться. Но мне кажется, они сами не понимают, что можно, а что нельзя, что правильно, а что нет. Потому что слишком широкий разброс понятий, особенно в единоборствах, моментах с игрой рукой и в эпизодах в штрафной площади. Найдем и чего еще сказать, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее специалист заявил, что хотел бы обсудить с Мажичем судейство. Также клуб на официальном сайте опубликовало открытое письмо, в котором раскритиковал качество работы арбитров.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
Милорад Мажич
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